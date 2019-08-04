Любовь Успенская отказалась верить в новость о смерти Вилли Токарева

Российская певица Любовь Успенская отказывается верить в новость о смерти певца Вилла Токарева. Печальное известие в воскресенье, 4 августа, сообщил народный артист России Николай Тамразов.

В комментарии «Звезде» Успенская заявила, что пока не будет уверена в достоверности этой информации, комментировать сообщение не будет.

«Пока я не буду точно уверена, что это правда, я не стану об этом говорить. Честно говоря, я не хочу в это верить», - сообщила она.

В мае 2019 года СМИ сообщали, что Вилли Токарев попал в реанимацию. Тогда стало известно, что артист обратился в одну из столичных больниц, где прошел обследование. Однако после этого медики приняли решение о его госпитализации, поскольку состояние певца резко ухудшилось.