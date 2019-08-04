«Я в шоке»: Шуфутинский выразил соболезнования в связи со смертью Вилли Токарева

Огромной потерей назвал уход из жизни Вилли Токарева российский исполнитель шансона Михаил Шуфутинский. Трагическая новость застала певца за границей.

В разговоре со «Звездой» заслуженный артист Российской Федерации выразил соболезнования всем поклонникам творчества Токарева и пожелал сил его семье и близким.

«Я очень далеко сейчас нахожусь за границей, просто через океан, но я в шоке. Для меня это страшная новость, и это огромная потеря для всех людей, которым дорого и важно в жизни человеческое теплое слово. Потому что Вилли - целый пласт для поколения еще живущих людей, которые его знают и любят. Я не могу понять, мне начали звонить отовсюду. Я соболезную семье и желаю им крепиться. Я всем нам соболезную», - заявил Шуфутинский.

Вилли Токарев, умер сегодня на 85-м году жизни. Информацию об этом «Звезде» подтвердили сын и друзья артиста. Известно, что в мае 2019 года Токарев был госпитализован в реанимацию одной из больниц, после чего состояние его здоровья постепенно ухудшалось. О дате прощания и месте похорон знаменитого исполнителя будет сообщено позже.