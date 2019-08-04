Второй Бе-200 прилетел в Якутию для тушения тайги

К тушению природных пожаров в Якутии подключился экипаж второго самолета Бе-200, который прибыл в регион сегодня днем. Его главная задача - обеспечить тушение очагов лесных пожаров в Мирнинском районе республики.

Об усилении авиационной группировки в зоне бедствия, руководство МЧС попросили власти Якутии.

«Борт прибыл в столицу республики 4 августа в 13.00 и в 16.00 по местному времени улетел в город Мирный», - рассказали в пресс-службе ведомства.

За минувшие сутки один из самолетов-амфибий сбросил на полыхающую тайгу 92 тонны воды, совершив 18 вылетов в зону пожаров. Прибывшее в Якутию воздушное судно войдет в состав группировки, созданной для недопущения угрозы распространения огня на населенные пункты.

В помощь экипажам Бе-200 готовы вылететь вертолетчики, которые дислоцированы в Якутске и поселке Батагай.

Сейчас на тушении огня в регионе задействованы 851 человек. Режим чрезвычайной ситуации введен Момском, Верхоянском, Жиганском, Сунтарском и Усть-Алданском районах Якутии. Еще в 14 районах республики действует особый противопожарный режим.