Число пострадавших в результате стрельбы в Дейтоне возросло до 26

Число пострадавших в результате стрельбы в американском Дейтоне увеличилось до 26 человек. Ранее сообщалось о 16 раненных.

Минувшая ночь стала неспокойной для США. В ходе двух происшествий, связанных со стрельбой, погибли десятки человек.

Сначала молодой мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас) около 10:00 по-местному времени (18:00 мск) 3 августа. Полицейские прибыли на место ЧП через шесть минут после того, как получили тревожное сообщение и вскоре злоумышленник был задержан, сообщает 360.

Позже, 4 августа в 02:00 местного времени (09:00 мск), мужчина расстрелял прохожих возле бара в городе Дейтон (штат Огайо). В результате бойни погибли 10 человек и несколько десятков были ранены. Преступнику удалось скрыться с места происшествия.