Умер певец Вилли Токарев

Сегодня, 4 августа, на 85-м году жизни скончался певец Вилли Токарев.

Информацию о смерти музыканта в разговоре со «Звездой» подтвердил народный артист России Николай Тамразов. Он узнал о смерти Токарева от его семьи.

В мае 2019 года СМИ сообщали о том, что Вилли Токарев попал в реанимацию. Тогда стало известно, что артист обратился в одну из столичных больниц, где прошел обследование. Однако после этого медики приняли решение о его госпитализации, поскольку состояние певца резко ухудшилось.