Убийцу девушки-блогера не стали отправлять в СИЗО

Подозреваемого в убийстве молодой девушки, тело которой было обнаружено в одной из квартир на западе Москвы, решено не отправлять в следственный изолятор. Об этом журналистам сообщил адвокат Максима Гареева.

Первого августа Никулинский суд столицы поместил его под арест, после того как 33-летний программист признался в убийстве своей знакомой Екатерины Караглановой. В ходе ссоры он нанес молодой женщине несколько ударов ножом и перерезал горло. Тело погибшей Гареев спрятал в чемодан и оставил на ее съемной квартире. Сейчас мужчину постоянно допрашивают следователи, чтобы восстановить все обстоятельства трагедии.

«Следователь принял решение оставить Максима в изоляторе временного содержания, где он и находился после задержания. Так проще вести с ним следственные действия - допросы и прочее. Не нужно каждый раз везти его из СИЗО и возвращать назад», - заявил адвокат подозреваемого Камандар Караев.

На допросе и в зале суда Гареев признался в содеянном, раскаялся и заявил о желании сотрудничать со следствием. За жестокую расправу над девушкой-блогером ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Ранее отец предполагаемого убийцы объяснил мотивы сына психическими отклонениями. По словам мужчины, во всем виноваты пластические операции, на которых буквально помешался Максим, и его праздный образ жизни. Защита подследственного будет настаивать на судебно-медицинской экспертизе.