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Уравнение раздора: математики не смогли найти единственно верный ответ на школьную задачку

Наталия Майорова
15:35 04.08.2019
Часть ученых убеждена, что верный ответ уравнения 16, в то время как другие математики называют 1. Однако есть и те, кто считает оба варианта верными, а само уравнение - спорным.
Уравнение раздора: математики не смогли найти единственно верный ответ на школьную задачку
© Фото: imagebroker Simon Belcher, Globallookpress

Профессора математики не смогли найти единый ответ резонансного уравнения, которое накануне взбудоражило умы пользователей Сети. Речь идет о примере «8:2(2+2)=?».

По мнению заведующего кафедрой прикладной математики и программирования ЮФУ Геннадия Угольницкого, правильное решение данного уравнения 16. Он считает, что сначала нужно выполнить действия в скобках, а после начать решение примера слева направо.

Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева поддержала этот вариант.

«Правильный ответ в примере из школьной математики с делением, умножением и сложением, который вызвал большие споры в социальных сетях, - 16», - сказала математик.

К варианту 16 присоединился профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Васин.  

«Пример не очень хорошо записан, потому что пропущен знак перед скобкой. По умолчанию предполагается, что перед ней должно быть умножение, и если это так, то порядок должен быть таким, который указан», - рассказал ученый.

Однако профессор кафедры математики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов убежден, что правильный ответ 1.

В свою очередь доцент кафедры математики городов в Центре углубленного пространственного анализа при Университетском колледже Лондона заявил, что здесь оба ответа будут правильными, поскольку пример является спорным.

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