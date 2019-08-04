Следователи начали проверку после массового отравления детей в Коломне

В настоящее время состояние детей оценивается, как удовлетворительное. Все пострадавшие проходят обследования в медицинских учреждениях на предмет вирусной инфекции. СК проводятся проверки с участием Роспотребнадзора, по результатам которых будут приняты соответствующие решения.

«3 августа в правоохранительные органы Коломенского района поступила информация о госпитализации из молодежного центра «Солнечный Олимп» с жалобами на боль в животе 10 детей и 1 воспитателя», - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Московской области.

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