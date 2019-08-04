Автомобиль и пассажирский автобус сгорели под Владимиром после ДТП
После столкновения автомобиля с автобусом оба транспортных средства загорелись.
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Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом под Владимиром. Трагедия произошла на обочине трассы в районе населенного пункта Николо-Ушна, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Легковой автомобиль въехал в стоящий на обочине рейсовый автобус ПАЗ, в результате ДТП легковушка и автобус загорелись», - говорится в сообщении ведомства.
Погибшим оказался водитель легкового автомобиля. Пострадавших участников ДТП, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Автобус двигался по маршруту Муром-Владимир.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего.