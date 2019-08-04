Автомобиль и пассажирский автобус сгорели под Владимиром после ДТП

Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом под Владимиром. Трагедия произошла на обочине трассы в районе населенного пункта Николо-Ушна, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Легковой автомобиль въехал в стоящий на обочине рейсовый автобус ПАЗ, в результате ДТП легковушка и автобус загорелись», - говорится в сообщении ведомства.

Погибшим оказался водитель легкового автомобиля. Пострадавших участников ДТП, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Автобус двигался по маршруту Муром-Владимир.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего.