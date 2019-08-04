Московский холод побил вековой рекорд

В воскресенье, 4 августа, погода в Москве установила вековой рекорд: в российской столице максимальная температура воздуха едва ли добралась до отметки в +15 градусов. Это 4 августа оказалось самым холодным за последние 70 лет.

По словам специалистов, сегодня температура будет варьироваться в районе +13… +15 градусов, при этом в Подмосковье воздух едва прогреется до +12 градусов.

Как отмечают специалисты центра погоды «Фобос», августовский холод связан со вторжением полярного воздуха: температура установилась ниже климатической нормы на 7-8 градусов.

Вместе с тем, как сообщают в Московском метеобюро, самый холодный день 4 августа был в 1906 году: тогда воздух в Москве прогрелся лишь до +5,2 градуса.

Накануне в Санкт-Петербурге был установлен новый температурный рекорд. Днем 31 июля температура воздуха в городе опустилась до 12,5 градуса по Цельсию. Этот показатель стал самым низким за всю историю наблюдений.