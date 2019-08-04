В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке японского острова Хонсю у префектуры Фукусима, сообщили в Геологической службе США.

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине около 50-54 километров под океанским дном. Пока информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

По данным Главного метеорического агентства, землетрясение было зафиксировано в 19:23 по местному времени (13:23 мск). В префектурах Мияги и Фукусима ощущались толчки силой до пяти баллов.