Рейс из Глазго в Ньюарк отменили из-за двух пьяных пилотов

Рейс авиакомпании United Airlines, который должен был отправиться из Глазго в Ньюарк, не состоялся по вине пилотов лайнера. Оба они оказались пьяны, в связи с чем были арестованы.

Мужчины в возрасте 61 года и 45 лет не прошли стандартную проверку на содержание алкоголя в крови. После этого руководство отстранило их от полетов, а сотрудники полиции арестовали. До заседания суда они будут находиться под стражей. Ожидается, что оно состоится 6 августа.

В самой авиакомпании прокомментировали случившееся, заявив, что безопасность пассажиров и экипажа всегда является главным приоритетом. По данным The Sun, в планах United Airlines было доставить пассажиров в пункт назначения другим ближайшим рейсом.