Истребитель ВВС Ирана рухнул на юге страны
Возможной причиной авиакатастрофы могла послужить техническая неисправность истребителя.
© Фото: MehrnewsCom, twitter
Истребитель Военно-воздушных сил Ирана потерпел крушение на юге страны, в провинции Бушер. В салоне самолета находились двое пилотов, они сумели катапультироваться и не пострадали. На земле также удалось избежать человеческих жертв.
«Причиной крушения стала техническая неисправность. В самолете находились два пассажира, оба здоровы», - заявил губернатор региона Абдулхоссейн Рафийпур.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которым предстоит выяснить истинные причины случившегося, сообщает новостное агентство Mehr.
Место падения истребителя оцеплено сотрудниками полиции. Возникший на месте крушения пожар удалось оперативно потушить.