Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Истребитель ВВС Ирана рухнул на юге страны

Ян Брацкий
14:12 04.08.2019
Возможной причиной авиакатастрофы могла послужить техническая неисправность истребителя.
Истребитель ВВС Ирана рухнул на юге страны
© Фото: MehrnewsCom, twitter

Истребитель Военно-воздушных сил Ирана потерпел крушение на юге страны, в провинции Бушер. В салоне самолета находились двое пилотов, они сумели катапультироваться и не пострадали. На земле также удалось избежать человеческих жертв.

«Причиной крушения стала техническая неисправность. В самолете находились два пассажира, оба здоровы», - заявил губернатор региона Абдулхоссейн Рафийпур.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которым предстоит выяснить истинные причины случившегося, сообщает новостное агентство Mehr.

Место падения истребителя оцеплено сотрудниками полиции. Возникший на месте крушения пожар удалось оперативно потушить.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата04.08.2019, 13:05
Главнокомандующий Сухопутными войсками поздравил российскую команду «Танкового биатлона» с рекордом трассы
Дата04.08.2019, 10:07
Восьмиэтажные горки: в парке «Патриот» прошли соревнования по скоростному спуску на роликах
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата04.08.2019, 03:40
На МАКС-2019 покажут семитонный беспилотник вертикального взлета
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:54 В стране и мире
Автомобиль и пассажирский автобус сгорели под Владимиром после ДТП
14:48 В стране и мире
Московский холод побил вековой рекорд
14:04 В стране и мире
Кличко покинул Украину
13:12 Армия
Видео
Завтрак на танке: российские военнослужащие пожарили яичницу от тепла двигателя
12:05 В стране и мире
Видео
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Совместное купание медведя и кита на Камчатке попало на видео
Брошенное в океан письмо в бутылке нашли через 13 лет
СМИ: руководство военного флота Великобритании попросило моряков перестать употреблять наркотики
Видео
Сон в лапу: любопытный медведь растолкал уснувших туристов и попал на видео
Привет из 90-х: в московском ресторане нашли тело умершего 25 лет назад человека со связанными ногами
Видео
«Огненный» ствол: американцы показали на видео стрельбу в стиле «Терминатора»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.