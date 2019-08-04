Украина провела учения морской авиации над Черным морем

Морская авиация ВСУ провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

«В течение недели экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию», - сказано в сообщении.

К учениям привлекли «личный состав бригады, вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26». Как подчеркнули в Минобороны, кульминацией стали поиск и отслеживание морской авиацией подлодки условного противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

«Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника», - добавили в пресс-службе.

Ранее в северо-западной части акватории Черного моря прошли военно-морские учения Sea Breeze - 2019, в которых принимали участие Украина и США.