Кличко покинул Украину

Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа покинул украинскую столицу, улетев в неизвестном направлении.

Журналистка Ирина Каспарова опубликовала в Facebook фото, на котором она позирует вместе с киевским градоначальником в салоне самолета. Кличко в 8 утра выглядел как собравшийся в отпуск и довольный турист, он надел белую футболку и кепку.

«С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска», - написала она.

Вскоре пост Каспаровой был удален, однако украинские СМИ успели сохранить фотографию, передает издание «Страна.ua».

Украинские журналисты предположили, что, судя по информации онлайн-табло киевских аэропортов на момент публикации снимка журналистки, Кличко мог направиться в турецкую Анталью или эстонский Таллин.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского направил в кабмин требование уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). В ответ мэр Киева назвал новую украинскую власть лгунами и непрофессионалами.

Напомним, пост мэра Киева Кличко занимает с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации - с 25 июня того же года.