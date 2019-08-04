В сирийской Эль-Хасаке взорвался заминированный мотоцикл

Взрыв прогремел в сирийском городе Эль-Хасака на северо-востоке страны. В результате пострадали три мирных жителя, в том числе один ребенок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сирийский государственный телеканал, в квартале западная Нашва взорвался заминированный мотоцикл.

Эль-Хасака контролируется армией САР и частично курдскими формированиями самообороны. Летом в городах с курдским населением участились теракты с использованием заминированного транспорта. В середине июля в соседнем с Эль-Хасакой городе Эль-Камышлы был подорван автомобиль. Более десяти человек получили ранения.