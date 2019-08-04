В Брянске арестована сотрудница банка, подозреваемая в краже 10 миллионов рублей

Брянские полицейские задержали сотрудницу банка, которая, воспользовавшись своим положением, сняла с клиентского счета более 10 миллионов рублей.

Совместную операцию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции брянского управления МВД и их коллеги из ФСБ. В результате подозреваемая в мошенничестве и легализации денежных средств.

Как сообщают в МВД РФ, являясь заместителем директора по розничному бизнесу, женщина обманула одного из клиентов, тем самым получив доступ к его лицевому счету. Впоследствии она смогла вывести с него более 10 миллионов рублей.

Следователи инициировали уголовное производство по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации добытых преступным путем денежных средств. Судебные органы уже избрали подозреваемой меру пресечения в виде ареста. Проводится проверка на предмет причастности подозреваемой к совершению иных преступлений.