Совместное купание медведя и кита на Камчатке попало на видео

Камчатский медведь искупался в компании серого кита. Свидетелями необычного зрелища стали сотрудники Кроноцкого заповедника на полуострове. Снять животных на видео удалось на побережье в районе Кроноки - упраздненного поселка в Елизовском районе Камчатского края.

Сначала косолапый прогулялся по берегу Тихого океана, а затем залез в воду, где в это время находилось огромное краснокнижное млекопитающее. Оба представителя животного мира ничем друг другу не помешали.

Спустя некоторое время количество медведей на берегу удвоилось, и кит отплыл от берега на значительное расстояние. Видео опубликовано в Сети на странице Кроноцкого государственного заповедника во «ВКонтакте».

Ранее специалистам-биологам удалось снять на видео медведей, которые принимают оздоровительные ванны в Долине гейзеров на Камчатке. Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке полуострова и включает в себя Долину гейзеров, несколько вулканов и озер. Здесь туристы могут наблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания.

Кроме медведей, на территории заповедника водятся дикие северные олени, лисицы, горностаи, росомахи и другие животные.