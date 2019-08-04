Умер разработавший шкалу развития цивилизаций академик Николай Кардашев

Академик, директор астрокосмического центра Физического института РАН им. Лебедева Николай Кардашев скончался в возрасте 87 лет в Москве. Об этом сообщил астрофизик, заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев в Facebook.

«Николай Семенович Кардашев ушел от нас сегодня утром, 3 августа 2019 года», - написал он.

Николай Кардашев - российский астроном, автор трудов по астрофизике и радиоастрономии. Он является автором шкалы Кардашева - классификации уровней технологического развития цивилизации по объемам потребляемой энергии.

«До самых последних дней он оставался генератором смелых научных идей: совместно с соавторами работал над развитием теории мультивселенной с системой кротовых нор», - сказано в сообщении АКЦ ФИАН.

Николай Кардашев разработал теорию эволюции спектра синхротронного излучения космических радиоисточников, он является автором классификации внеземных цивилизаций. Ученый предположил существование пульсаров - быстровращающихся звезд - еще до их открытия.