В дагестанском селе обнаружены 9 самодельных бомб
Общая мощность взрывных устройств составила около 90 килограммов в тротиловом эквиваленте.
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Девять самодельный взрывных устройств общей мощность около 90 кг в тротиловом эквиваленте были обнаружены на северо-восточной окраине села Гимры Унцукульского района республики Дагестан.
В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками УФСБ и МВД России по республике Дагестан были обнаружены самодельные бомбы на территории заброшенного склада.
Взрывные устройства представляли собой трубы, наполненных смесью аммиачной селитры, алюминиевой пудры и были начинены кусками арматуры, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ.
На данный момент правоохранительными органами проводится проверка, взрывные устройства «уничтожены на месте».