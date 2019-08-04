Атлантическое тепло вернется в Москву

Летнее тепло вернется в Москву в среду, 7 августа, когда столбики термометров покажут плюс 22-24 градуса по Цельсию. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом, отметил синоптик, всю неделю ожидаются дожди. По его словам, два дня до потепления будет сохраняться осенняя погода.

«Два дня мы еще мерзнем... Завтра будет еще холоднее, чем сегодня, ночью плюс 5-7, по области плюс 3-8, это уже просто середина осени, и днем в лучшем случае 11-13 в Москве и 9-14 по области», - уточнил он.

По словам Тишковца, во вторник, 6 августа, в столичном регионе немного улучшится погода. Ночью будет 7-9 тепла, а днем уже 16-18 в Москве и 15-20 градусов по Цельсию в области. Со среды температура устремится к климатической норме августа.

«Придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, плюс 20-22 в Москве, 18-22 по области, но без дождей не обойдется», - сказал синоптик.

Кроме того, в Москве будет достаточно влажно, осадки ожидаются различной интенсивности, а в выходные пройдут ливни с грозами, рассказал Тишковец.