При стрельбе в Огайо погибли десять человек

В результате стрельбы в Дейтоне в американском штате Огайо погибли десять человек, в том числе нападающий, еще 16 пострадали. Об этом сообщила полиция города.

«Стрелок мертв. Другие девять человек скончались. По меньшей мере 16 человек госпитализированы в районные больницы с ранениями», - говорится в сообщении правоохранителей.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и ФБР, а также экстренные службы.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по людям на 5-й восточной улице города у бара около 2:00 по местному времени (9:00 мск). Стрелок был вооружен винтовкой и скрылся на темном внедорожнике.

Ранее в городе Эль-Пасо на юге США мужчина открыл стрельбу в торговом центре, в результате чего погибло 20 человек, а также 26 пострадало.