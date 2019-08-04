Из-за возможного прорыва дамбы в Амурской области эвакуированы тысячи человек

Жители села Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области эвакуируются из-за угрозы разрушения дамбы на реке Зея. В зоне потенциального подтопления оказались сразу несколько улиц. Всех эвакуированных к этому часу разместили у себя родственники.

В регионе с 25 июля действует режим ЧС в связи с обильным дождевым паводком. Под воду ушли сразу 356 населенных пунктов в 13 районах и одном городском округе.

Спасатели обследовали подтопленные территории и насчитали 92 жилых дома, которые пострадали от подъема воды. Также повреждены 835 подворий и 350 дачных участков, сообщает РИА Новости.

В восстановлении и укреплении водозащитных заграждений в Усть-Ивановке и Владимировке принимают участие местные жители, сотрудники МЧС и силовых ведомств.