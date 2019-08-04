Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов

Роспотребнадзор предупредил жителей России о появлении на территории некоторых городов постельных клопов. Специалисты ведомства рассказали, как с ними бороться.

«Насекомых замечают не только в антисанитарных условиях. В случае, если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заметить паразитов можно по наличию укусов на теле после сна. Однако тропические клопы могут нападать на человека и днем. Рекомендуется чаще менять постельное белье, чтобы заметить появление клопов на ранней стадии. Размер крупных особей может достигать размера спичечной головки.

Как заметили в ведомстве, для предупреждения размножения клопов необходимо проводить как профилактические, так и санитарно-технические мероприятия. Советуется регулярно убираться, использовать пылесос, менять белье и стирать его сразу же, не держа в емкостях для хранения или на полу.

Туристам эксперты посоветовали осматривать постели в отелях и при малейших признаках наличия клопов немедленно отказаться от проживания там. Кроме того, чемоданы рекомендовано держать в ванной или душевой, так как клопам трудно залезть в вещи по скользким поверхностям. По возвращении домой вещи нужно отдать в химчистку или прачечную, добавили в Роспотребнадзоре.