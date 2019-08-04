Вторая атака в США: семь человек погибли при стрельбе в Дейтоне

В американском городе Дейтон в штате Огайо неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли семь человек.

Инцидент произошел на 5-й восточной улице города около 2.00 по местному времени (9.00 мск). Мужчина открыл огонь по людям, стоявшим у бара. По предварительным данным, стрелявший был убит.

Также известно о нескольких раненых. Полиция разыскивает второго стрелка. Об этом сообщает Daytondaily News.

Ранее в приграничном с Мексикой Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиус устроил стрельбу в торговом центре, в результате чего погибли 20 человек, еще 26 были ранены, девять из них были госпитализированы в критическом состоянии. Подозреваемого задержали, в настоящий момент он находится под стражей.