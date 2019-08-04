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Авиация Минобороны РФ ликвидировала полмиллиона гектаров лесных пожаров в Сибири

Егор Левин
Константин Исаев
10:49 04.08.2019
К моменту начала работы экипажей огонь охватил более миллиона гектаров тайги - огромные площади буквально утопали в дыму.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Авиация Министерства обороны России ликвидировала лесные пожары в Сибири на территории в почти полмиллиона гектаров. Более ста очагов возгораний на площади 450 000 гектаров удалось потушить экипажам в Иркутской области и Красноярском крае за три дня.

К моменту начала работы военных летчиков пожарами было охвачено более миллиона гектаров тайги. Красноярский край, Иркутская область и Якутия – огромные площади в этих регионах буквально утонули в дыму.

Координация действий и организация спасательной миссии с первого дня под личным контролем замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

«Десяти Ил-76 мы в состоянии обеспечить работу челночным методом, чтобы они работали. Экипажи у нас двойные, то есть на одном аппарате два экипажа, они могут работать круглосуточно», - рассказал он.

Самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 сбросили на пылающую тайгу около двух тысяч тонн воды. Вместе с армейской авиагруппировкой вылеты осуществили самолеты-разведчики Су-24МР, целью которых была аэрофотосъемка для создания подробной карты очагов пожаров.

Со стихией борются всеми эффективными способами: взрывами отсекают участок леса, дальше которого пламя не пройдет. В Иркутской области летчики обстреляли облака пиропатронами с йодистым серебром, чем вызвали дождь.

Командир одного из экипажей, Андрей Черных, заявил, что летчикам необходимо быть максимально сконцентрированными, потому что полеты проходят на предельно малых высотах.

«Порой можно глаза белок испуганных на елках увидеть. Соответственно выдержка нужна и железные нервы», - рассказал он.

Напомним, в Министерстве обороны по поручению главы РФ Владимира Путина создали авиагруппировку, состоящую из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Их применение позволило снизить скорость распространения огня в пять раз.

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