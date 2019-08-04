Стрельба в американском Дейтоне попала на видео: первые кадры

В Сети появилось первое видео с места стрельбы в американском Дейтоне, штат Огайо, где погибли семь человек.

На месте происшествия работает полиция и экстренные службы. По предварительным данным, стрелок в черной одежде был вооружен винтовкой. Место происшествия, по словам очевидцев, он мог покинуть на джипе темного цвета.

Точной информации о пострадавших нет, сообщается, что ранено от 10 до 20 человек. В настоящее время правоохранители ищу второго предполагаемого преступника. Об этом пишет WHIO-TV.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на 5-й восточной улице города у бара около 2:00 по местному времени (9:00 мск).

Кроме того, 3 августа стрельбу устроили в городе Эль-Пасо американского штата Техас, в результате которой погибли 20 человек.