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Стрельба в американском Дейтоне попала на видео: первые кадры

Василиса Морозова
10:49 04.08.2019
Число жертв стрельбы в городе Дейтон в американском штате Огайо может достигать семи человек.
© Видео: The world Channel, Youtube © Фото: The world Channel, Youtube

В Сети появилось первое видео с места стрельбы в американском Дейтоне, штат Огайо, где погибли семь человек.

На месте происшествия работает полиция и экстренные службы. По предварительным данным, стрелок в черной одежде был вооружен винтовкой. Место происшествия, по словам очевидцев, он мог покинуть на джипе темного цвета.

Точной информации о пострадавших нет, сообщается, что ранено от 10 до 20 человек. В настоящее время правоохранители ищу второго предполагаемого преступника. Об этом пишет WHIO-TV.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на 5-й восточной улице города у бара около 2:00 по местному времени (9:00 мск). 

Кроме того, 3 августа стрельбу устроили в городе Эль-Пасо американского штата Техас, в результате которой погибли 20 человек.

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