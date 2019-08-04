В парке «Патриот» прошел кубок России по практической стрельбе из пистолета
За звание лучшего стрелка борются около сотни спортсменов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Многофункциональном огневом центре парка «Патриот» прошел кубок России по практической стрельбе из пистолета.
За звание лучшего стрелка приехали побороться около сотни спортсменов. В этом году участникам серьезно усложнили задания и добавили новые дисциплины. Одна из них - Pro-Am. Спортсмену необходимо за короткое время поразить движущиеся мишени. При уничтожении одной цели соседняя начинает хаотично раскачиваться.
За один день соревнований каждый стрелок расстрелял более 400-т патронов.
Организаторами Кубка выступили Федерация практической стрельбы и ДОСААФ России.