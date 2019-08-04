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На Украине рассказали о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Тамара Астапенкова
00:34 04.08.2019
В Киеве оплатили членские взносы в ПАСЕ сверхнормы и хотели, чтобы их примеру последовали другие страны.
На Украине рассказали о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
© Фото: Ellen Wuibaux, Council of Europe

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев внес членские взносы в ПАСЕ сверхнормы, чтобы компенсировать таким образом отсутствие в организации России.

Дипломат озвучил сумму членских взносов, которая составила 400 тысяч долларов и значительно превысила обычные выплаты. По словам поспреда, своим примером Киев хотел побудить другие страны поступить точно так же, и показать, что Ассамблея может обойтись и без взносов РФ.

Однако, украинский пример не вдохновил ни одно государство, в чем виноват, по мнению Кулебы, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. По словам дипломата, генеральный секретарь занял жесткую позицию и «блокирует любые инициативы, связанные с компенсацией», в результате чего ситуация начала развиваться по иному сценарию.

Во время дискуссий в ПАСЕ, в сторону Украины звучали упреки, что она «постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает», рассказал Кулеба в интервью порталу «Цензор». Он заявил, что на этот раз Киев сделал «кое-что очень нетипичное и беспрецедентное для нас», а взнос в 400 тысяч долларов назвал «очень большой суммой».

Напомним, 26 июня 2019 года ПАСЕ вернула полномочия делегации из РФ в полном объеме. За резолюцию тогда проголосовали 116 депутатов, против - 62, воздержались – 15. После оглашения решения, украинская делегация заявила о том, что покидает ПАСЕ.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса, после воссоединения Крыма с РФ. Неоднократно Ассамблея поднимала вопрос о восстановлении полномочий для России, но санкции только усиливались. В ответ на это, Москва в 2016-м и 2017-м не отправляла заявку на подтверждение своих полномочий, а в 2018-м приостановила часть выплат по членским взносам.

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