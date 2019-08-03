Площадь пожара в центре Москвы увеличилась до 5 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в здании в центре Москвы увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. Огонь полыхает в четырехэтажном здании старой постройки на улице Дубининская в районе станции метро «Павелецкая».

Огонь пытаются потушить с земли и с воздуха, для чего используют два вертолета со специальными водосливными установками.

Ранее появились сообщения о том, что горящее в центре Москвы здание начало рушиться. Из-за этого оперативный штаб тушения принял решение эвакуировать пожарных на безопасное расстояние.

В настоящее время тушение продолжается, сообщает РИА Новости. На месте работают десятки человек личного состава МЧС и специальная техника.