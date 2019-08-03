Путин поручил оперативно решить вопросы ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных постановлений касательно паводка, затопившего Иркутскую область.

В соответствии с документом, в Указ о ликвидации последствий наводнения вносятся поправки касательно выплат всех положенных пострадавшим пособий и компенсаций. Президент распорядился провести это до 10 августа.

Также приоритетом является обеспечение жильем семей с двумя и более детьми. Сроком до 1 сентября региональные власти обязаны закончить оценку причиненного паводком ущерба и разобраться со всеми возмещениями.

Российские военнослужащие доставили в зону бедствия гуманитарную помощь. В поселок Октябрьск-2, отрезанный от большой земли, на вертолете доставили питьевую воду, крупы и консервы, испеченный на передвижном хлебозаводе хлеб.

Напомним, Иркутская область сильно пострадала от небывалого паводка, затопившего огромную территорию в считаные часы. Сильные дожди прошли в Приангарье в конце июня, после чего поднялся уровень воды в реках Ут, Бирюса, Уда, Кирей, Ия и Икейка.