Опубликованы кадры драки россиян на борту самолета из Турции

На борту самолета, следовавшего рейсом Стамбул - Екатеринбург, произошла потасовка. Конфликт двух мужчин произошел по вине женщины.

Как сообщается, еще до взлета она что-то не поделила со своим соседом, решив доказать правоту физически. В ответ ее оппонент не стал церемониться и ответил тем же. За женщину заступился еще один пассажир и между мужчинами завязалась потасовка.

По сообщениям портала «Екатеринбург онлайн», изначальная причина ссоры неизвестна, однако в результате всех троих фигурантов скандала сняли с рейса, вылет которого был задержан не менее, чем на 45 минут. На опубликованных на «E1.RU - резервный канал» кадрах драки слышно только как мужчина в черной футболке спрашивает у седого соседа, как тот может бить женщин.