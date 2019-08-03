При обрушении утеса на популярном пляже в США погибли люди: кадры последствий

Три человека погибли, и еще один был ранен после обрушения прибрежного песчаного утеса на популярном пляже к северу от Сан-Диего в Калифорнии.

Одна женщина скончалась на месте, еще двух людей доставили в больницу в критическом состоянии, они позже скончались.

По информации NBC San Diego, обвал рядом с пляжем Грандвью был вызван естественной эрозией. Отмечается, что на месте были размещены предупреждающие знаки об опасных утесах.

Расположенные в нескольких километрах от пляжа Грандвью железнодорожные пути в Дель-Мар несколько раз за последнее время закрывались из-за обрушения утесов. Данная линия используется системой пригородных поездов Metrolink для перевозки свыше 4 миллионов пассажиров в год.