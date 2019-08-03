Горящее в центре Москвы здание начало рушиться

Горящее в Москве на улице Дубининской здание начало рушиться. Пожарные покинули строение и отошли на безопасное расстояние. Площадь пожара к этому моменту превысила полторы тысячи квадратных метров.

На месте работают более 30 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники. К тушению огня был привлечен пожарный вертолет со специальным водосливным оборудованием.

«Здание на Дубининской рушится. Пожарные отведены на безопасное расстояние от него», - заявил представитель экстренных службы столицы.

Информация о начале пожара поступила на пульт оперативного дежурного в 06.18 по московскому времени. На месте возгорания незамедлительно были направлены силы и средства местного гарнизона МЧС. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.