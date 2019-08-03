В центре Москвы на площади 1 тыс. кв. м. горит здание

В центре Москвы в промышленном здании загорелось промышленное здание. Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 06.18 по московскому времени. По данным ГУ МЧС, возгорание произошло по адресу Дубининская улица, дом 41, строение 4.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации пожара. По прибытию было установлено, что в выселенном четырехэтажном здании старой постройки из-под кровли идет дым», - сказано на сайте ГУ МЧС по Москве.

Сведений о пострадавших и погибших не поступало.

На место возгорания выслали 30 человек личного состава и 10 единиц техники.