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В центре Москвы на площади 1 тыс. кв. м. горит здание

Александра Арсентьева
08:40 03.08.2019
Сведений о пострадавших и погибших не поступало.
© Видео: Максим Плешанов, ВКонтакте © Фото: Максим Плешанов, ВКонтакте

В центре Москвы в промышленном здании загорелось промышленное здание. Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 06.18 по московскому времени. По данным ГУ МЧС, возгорание произошло по адресу Дубининская улица, дом 41, строение 4.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации пожара. По прибытию было установлено, что в выселенном четырехэтажном здании старой постройки из-под кровли идет дым», - сказано на сайте ГУ МЧС по Москве.

Сведений о пострадавших и погибших не поступало.

На место возгорания выслали 30 человек личного состава и 10 единиц техники.

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