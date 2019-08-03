В США назвали условия снятия санкций с России

В американском Госдепе рассказали, когда могут быть отменены антироссийские санкции, связанные с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Для того, чтобы ограничения были сняты, США хотят от России выполнения определенных условий. В частности, в Госдепе требуют от российской стороны доказательств того, что она не готовится к применению химического оружия и не собирается его применять, и того, «жертвам нападения в Солсбери» выплачены компенсации. Об этом говорится в сообщении американского ведомства. Причем, в США помимо прочего хотят еще и проверить соблюдение данных условий с помощью международных инспекторов.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против России в связи с делом Скрипаля. В МИД РФ такому развитию событий не удивились и заявили, что Москва сожалеет в связи с таким решением, принятым в Вашингтоне.