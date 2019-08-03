Названы сроки возобновления полетов Boeing 737 MAX

Пассажирские самолеты Boeing 737 модификации MAX возобновят полеты не раньше следующего года. Перед этим лайнеры пройдут целый ряд тестов и испытаний. Таково требование европейских авиарегуляторов к Федеральному авиационному управлению США.

По сути, самолеты Boeing 737 заново пройдут процедуру сертификации. Перед корпорацией поставлена задача не просто устранить неполадки в автоматических системах, отвечающих за маневренность воздушного судна, но и отработать любые нештатные ситуации на авиасимуляторах.

Кроме того, рассматривается инициатива по одновременному контролю за полетом с помощью двух бортовых компьютеров, а не одного, как это было до сих пор. Автоматика будет страховать саму себя на случай непредвиденного сбоя.

Российское небо для самолетов Boeing 737 МАХ закрыто с 14 марта 2019 года. Аналогичное решение приняли авиационные власти Европы, США и других стран. Причина - две авиационные катастрофы с воздушными судами этого типа. Первая произошла в октябре с самолетом авиакомпании Lion Air. В крушении погибли 189 человек. В марте, сразу после влета, на землю рухнул Boeing принадлежащий Ethiopian Airlines. Жертвами инцидента стали 157 пассажиров, включая двух россиян, сообщает The Wall Street Journal.

Репутационные потери и убытки от приостановки производства и эксплуатации самолетов стоили американской авиастроительной корпорации многомиллионных контрактов на поставку воздушных судов.