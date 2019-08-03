Ученые рассказали о болезнях, которые преследуют родившихся зимой

Люди, которые родились осенью и зимой, подвержены более высокому риску развития психических расстройств по сравнению с теми, кто родился летом и весной. Ученые из Университета Кардиффа это связали с уровнем гормона стресса кортизола у женщин.

Ранее исследователи выяснили, что высокие уровни кортизола у беременны провоцируют повышенный риск появления психических заболеваний у детей. Новая работа специалистов этот механизм объяснила более детально.

Как заявил профессор Рос Джонс, у женщин уровень кортизола во время беременности возрастает по естественным причинам.

«У представительниц слабого пола, рожавших осенью и зимой, в слюне, в среднем, обнаружено кортизола на 20% больше, чем у остальных. Поэтому "осенние и зимние" дети испытывают влияние гормона стресса сильнее, чем появившиеся на свет в теплое время года», - заявили ученые.

В исследовании участвовали 316 женщин. Информация о состоянии здоровья добровольцев собраны перед родами и после. Кортизол получили из образцов материнской слюны, сообщает Medicalxpress.