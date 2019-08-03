Опубликовано видео уничтожения артиллерии боевиков российскими военными в Сирии

Минобороны России в новом мультимедийном разделе опубликовало видео, на котором запечатлены точечные удары по боевикам в Сирии.

Кадры были сняты с беспилотников. На них показаны авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб. На ролике запечатлено поражение пикапа боевиков группировки «Хайят тахрир аль-Шам»* с реактивной установкой залпового огня. Ролик был размещен в разделе «Борьба с международным терроризмом» на сайте Минобороны России.

Когда именно были нанесены удары, не уточняется.

Ранее сообщалось, что на сайте Минобороны России открылся раздел, где публикуется самая оперативная информация о деятельности российских военнослужащих в Сирии. Информация в разделе включает инфографику о нарушениях режима прекращения огня террористами, кадры боевой работы российских ВКС по боевикам в арабской республике, а также доказательства преступлений международных террористических группировок в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над ИГИЛ*. На первый план в настоящее время выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

*ИГИЛ и «Хайят тахрир аль-Шам» - террористические группировки, деятельность которых запрещена на территории России.