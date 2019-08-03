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В Австралии выяснили, как похмелье влияет на человеческий мозг

Егор Левин
07:37 03.08.2019
Чтобы разобраться в пагубном воздействии, ученым пришлось проанализировать состояние здоровья около 100 посетителей баров.
В Австралии выяснили, как похмелье влияет на человеческий мозг
© Фото: Sonja Krebs, imagebroker.com, Globallookpress

В австралийском университете Суинберна выяснили, что похмелье после распития алкоголя может стать одной из главных опасностей для жизни человека.

Чтобы сделать такой вывод, ученым пришлось проанализировать состояние здоровья около 100 посетителей баров в развлекательном районе Брисбена. Исследователи доказали, что похмелье очень сильно влияет в негативном ключе на повседневную людскую деятельность и ухудшает даже самые базовые навыки человека.

«Похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться и выполнять другие привычные действия», - отметила доктор Сара Бенсон.

Любители излияний, участвовавшие в эксперименте, прошли онлайн-опросы и различного рода тесты на утро после бурных вечеринок. Полученные данные позволили ученым судить, что чем больше человек выпивал накануне, тем медленнее он понимал суть вопросов и выполнял тесты. О результатах австралийского исследования рассказывает портал MedicalXpress.

Между тем, ранее был развенчан самый известный миф, касающийся похмелья. Стало известно, что последовательность употребления алкогольных напитков никоим образом не влияет на тяжесть и переносимость похмелья. Многие при этом продолжают верить тому, что тот или иной порядок на утро сделает жизнь проще.

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