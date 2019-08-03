Северная Корея подтвердила очередные испытания новых ракет

КНДР подтвердила, что второго августа испытала новую ракетную систему под руководством председателя северокорейского государственного совета Ким Чен Ына.

«Испытательная стрельба проведена с целью проверки летных характеристик… способности управления и точности поражения цели», - сказано в сообщении.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын остался доволен пуском. Он похвалил инженеров и ученых, которые работали над созданием и разработкой данного оружия.

За последние две недели КНДР провела несколько военных испытаний. Запуски велись 25 и 31 июля, а также 2 августа.

Как сообщало ЦТАК, управляемый реактивный снаряд нового типа, который был испытан 31 июля, в наземных операциях будет играть главную роль. Итоги тестов Ким Чен Ын назвал «внушительными».

По сведениям Министерства обороны Южной Кореи, запущенные Северной Кореей 31 июля ракеты пролетели от 240 до 330 километров, их полет прошел на низкой высоте. В Японии заявили, что снаряды упали в Японское море и не достигли экономической зоны государства и территориальных вод.