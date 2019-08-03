Затишье перед бурей: синоптики предсказали приход тепла в Москву

В субботу, 3 августа, в Москве ожидается до +18 градусов тепла. По прогнозам метеорологов, температура воздуха составит +16... +18 градусов.

В столице будет облачно с прояснениями, временами возможен небольшой дождь.

Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Об этом сообщается на данные Гидрометцентра России.

Ранее сообщалось, что первые семь-десять дней августа обещают быть прохладными с неустойчивыми прояснениями. Возможно будут идти небольшие дожди с грозами. В ночные часы столбик термометра опустится до +7... +12 градусов, днем будет от +14 до +19.