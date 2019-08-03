В США раскрыли подробности о втором пакете санкций против РФ по делу Скрипалей

В США назвали сроки вступления в силу новых антироссийских санкций, связанных с отравлением в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В заявлении американского Госдепа сказано, что ограничения начнут работать через 15 дней.

Санкции коснутся экономической деятельности. Одним из пунктов ограничений станет запрет американским банкам покупать номинированный не в рублях госдолг РФ. Также в США сделают жестче процесс лицензирования товаров и технологий при продаже.

Ранее американские конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол выразили обеспокоенность из-за бездействия Вашингтона в отношении России и невведения второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей. Тогда они потребовали разработать новые меры против РФ, которые впоследствии были введены. В МИД РФ такому развитию событий не удивились и заявили, что Москва сожалеет в связи с таким решением, принятым в Вашингтоне.