Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Суперполицейский и верховный арбитр»: в посольстве РФ прокомментировали новые санкции США

Тамара Астапенкова
06:04 03.08.2019
По мнению дипмиссии, в Вашингтоне продемонстрировали «наплевательское отношение» к таким основополагающим принципам, как презумпция невиновности.
«Суперполицейский и верховный арбитр»: в посольстве РФ прокомментировали новые санкции США
© Фото: Ting Shen Xinhua, Globallookpress

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало решение США ввести новый пакет санкций, в связи с «делом Скрипалей». По мнению дипломатов, Белый дом взял на себя функции «суперполицейского» и «верховного арбитра».

Ранее стало известно, что в США был введен второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей», в связи с тем, что Москва якобы не предоставила по требованию Вашингтона гарантий в сфере нераспространения химического оружия.

В Российском посольстве еще раз попытались объяснить, что по произошедшему в Солсбери не было предоставлено никаких свидетельств причастности российской стороны. Также дипломаты уточнили, что Великобритания до сих пор отказывается от сотрудничества с Россией.

«Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии», - приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.

В российском посольстве добавили, что США продемонстрировали «наплевательское отношение» к таким основополагающим принципам, как презумпция невиновности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата03.08.2019, 06:00
Ил-76 над Сибирью: новые кадры работы ВКС РФ на тушении лесных пожаров
Дата02.08.2019, 14:11
Впервые в истории матч за Суперкубок UEFA по футболу рассудит женщина
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата03.08.2019, 03:35
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:30 В стране и мире
Северная Корея подтвердила очередные испытания новых ракет
07:01 В стране и мире
В США раскрыли подробности о втором пакете санкций против РФ по делу Скрипалей
06:30 В стране и мире
Путин подписал закон о шпионских устройствах
05:58 В стране и мире
Жителей эвакуируют: в Канаде потерпел крушение поезд с химикатами
05:35 В стране и мире
В США назвали стоимость расследования о «российском вмешательстве»
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 сняли из космоса
Видео
«16 или 1»: профессор МГУ назвал верный ответ к резонансному уравнению
Видео
В миллиметре от смерти: чудесное спасение девушки от летящей фуры попало на видео
Видео
Самурайская разборка: мужчина в Штутгарте зарубил соседа мечом и попал на видео
Видео
Фаер-шоу на концерте Rammstein в Петербурге приняли за пожар: видео
Видео
Массовый «прыжок веры» карпов из озера попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.