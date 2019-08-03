«Суперполицейский и верховный арбитр»: в посольстве РФ прокомментировали новые санкции США

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало решение США ввести новый пакет санкций, в связи с «делом Скрипалей». По мнению дипломатов, Белый дом взял на себя функции «суперполицейского» и «верховного арбитра».

Ранее стало известно, что в США был введен второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей», в связи с тем, что Москва якобы не предоставила по требованию Вашингтона гарантий в сфере нераспространения химического оружия.

В Российском посольстве еще раз попытались объяснить, что по произошедшему в Солсбери не было предоставлено никаких свидетельств причастности российской стороны. Также дипломаты уточнили, что Великобритания до сих пор отказывается от сотрудничества с Россией.

«Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии», - приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.

В российском посольстве добавили, что США продемонстрировали «наплевательское отношение» к таким основополагающим принципам, как презумпция невиновности.