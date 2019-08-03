«16 или 1»: профессор МГУ назвал верный ответ к резонансному уравнению

«Звезда» узнала у профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Васина верный ответ на математическое уравнение, которое недавно вызвало у пользователей Сети большие споры. Доктор физико-математических наук разложил его по пунктам.

«Пример не очень хорошо записан, потому что пропущен знак перед скобкой. По умолчанию предполагается, что перед ней должно быть умножение, и если это так, то порядок должен быть таким, который указан», - рассказал ученый.

Таким образом, он говорит о том, что сначала 8 делится на 2 и получается 4, а затем умножается на скобку, то есть 4 умножается на 4 и получается 16. По словам профессора, из-за отсутствия знака уравнение можно трактовать и иначе, но при этом он считает ответ 1 неправильным.

Напомним, ранее пользователи Сети разделились на два лагеря в попытках решить математическое уравнение с множеством элементов. В споры включились и ученые-математики.