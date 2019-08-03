Путин подписал закон о шпионских устройствах

Владимир Путин подписал законы о внесении поправок в УК России и КоАП, уточняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», и исключают возможность необоснованных обвинений граждан страны в шпионаже. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь к спецсредствам, которые предназначаются для негласного получения данных, не относятся приборы, находящиеся в свободном обороте, в том числе которые обладают функциями геолокации, видеозаписи, аудиозаписи и фотофиксации, если им преднамеренно не добавлены свойства, позволяющие накапливать информацию, которая охраняется законом, в том числе семейную коммерческую, личную или другую тайну.

Статьей 138.1 Уголовного кодекса о незаконном обороте специальных техсредств, в которую внесены поправки, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет с лишением права находится на определенных должностях.

Ранее президент России подписал закон, согласно которому вырастет количество семей, которые нуждаются в пособиях на первого и второго ребенка. Документом был изменен критерий нуждаемости с полутора до двух величин прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.