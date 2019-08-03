Жителей эвакуируют: в Канаде потерпел крушение поезд с химикатами

В провинции Альберта на западе Канады перекрыли шоссе и эвакуируют людей из-за крушения поезда с химикатами. Объявлено чрезвычайное положение.

Поезд сошел с рельс в пятницу, 2 августа, около 15.20 по местному времени (00.20 по мск) недалеко от деревни Ирвайн с населением порядка 300 человек. По словам очевидцев, после крушения один из вагонов загорелся и огонь пошел в сторону поселения, однако его удалось быстро потушить.

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«Округ Сайпресс объявил чрезвычайное положение на местном уровне и работает с заинтересованными сторонами и партнерами для оказания помощи в эвакуации», – говорится в распространенном властями сообщении.

На месте присутствуют полиция и пожарная служба, сообщает CBC. Местным жителям не раскрыли, что именно перевозили в поезде, уточнив лишь, что вещества опасны. Всех, кто находится в радиусе семи километров от поселения Ирвайн, просят покинуть район.