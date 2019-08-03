В США назвали стоимость расследования о «российском вмешательстве»

Расследование Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году обошлись американской казне в $31,6 миллионов.

За два года работы, с мая 2017-го по май 2019-го, сотрудникам аппарата спецпрокурора были выплачены зарплаты и пособия, в размере $9,7 миллионов. Над расследованием Мюллера работали 19 юристов, и 40 агентов ФБР, сотрудников по анализу разведывательной информации, судебных аудиторов и других специалистов.

На аренду помещений, коммунальные услуги и связь было потрачено $3,1 миллионов. В командировках сотрудники израсходовали $1,6 миллионов. И более $902 тысяч были потрачены на услуги для передачи информации с помощью технических средств, говорится в докладе минюста США.

Ранее стало известно о заявлении Дональда Трампа, который объявил о «смерти» проблемы, мешающей хорошим отношениям России и США. Он имел ввиду расследование Роберта Мюллера, обвинявшего «русских хакеров» во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.