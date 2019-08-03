Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В миллиметре от смерти: чудесное спасение девушки от летящей фуры попало на видео

Тамара Астапенкова
04:57 03.08.2019
Бетани Пирсон ехала с работы домой, когда случайно заметила несущийся с огромной скоростью неуправляемый грузовик.
© Видео: bethanylolok, twitter © Фото: bethanylolok, twitter

В графстве Бакингемшир в Англии на видеорегистратор 19-летней Бетани Пирсон был записан шокирующий момент, как неуправляемая многотонная фура несется на легковой автомобиль девушки. На кадрах видно, как грузовик вылетает на встречную полосу движения, пролетая над широкой разделительной полосой, а его кузов обгоняет кабину в заносе. Именно в этот момент на дороге оказывается девушка.

«Я закончила свою последнюю смену на работе перед отпуском, и просто ехала. Как вдруг краем глаза заметила, как ко мне приближается огромный объект», - приводит слова Бетани Daily Mail.

Несмотря на охвативший девушку ужас, она не растерялась, вывернула руль влево и избежала столкновения. Бетани работает косметологом. Инцидент произошел около 20:20 в четверг. По словам девушки, она не успела испугаться, так как все произошло за несколько секунд. Но она даже думать боится, что могло произойти, если бы она ехала с более медленной скоростью или ударила по тормозам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата03.08.2019, 05:00
Помощь с неба: кадры гуманитарной операции военных в Иркутской области
Дата02.08.2019, 14:11
Впервые в истории матч за Суперкубок UEFA по футболу рассудит женщина
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата03.08.2019, 03:35
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:36 В стране и мире
Названа зарплата Владимира Зеленского
03:33 В стране и мире
В Счетной палате РФ оценили ущерб от лесных пожаров
03:26 ОПК
В России начались предварительные испытания бронеавтомобилей «Атлет»
02:43 В стране и мире
Путин увеличил детские пособия
01:56 В стране и мире
Бригаду ВСУ выгнали из Донбасса за воровство
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В миллиметре от смерти: чудесное спасение девушки от летящей фуры попало на видео
СМИ: Дженнифер Энистон согласилась сняться в «Брате-3» Барецкого за миллион долларов
Видео
Самурайская разборка: мужчина в Штутгарте зарубил соседа мечом и попал на видео
Видео
Фаер-шоу на концерте Rammstein в Петербурге приняли за пожар: видео
Видео
Массовый «прыжок веры» карпов из озера попал на видео
Математик назвала правильный ответ в задаче, вызвавшей бурную дискуссию в Сети
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.