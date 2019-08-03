В миллиметре от смерти: чудесное спасение девушки от летящей фуры попало на видео

В графстве Бакингемшир в Англии на видеорегистратор 19-летней Бетани Пирсон был записан шокирующий момент, как неуправляемая многотонная фура несется на легковой автомобиль девушки. На кадрах видно, как грузовик вылетает на встречную полосу движения, пролетая над широкой разделительной полосой, а его кузов обгоняет кабину в заносе. Именно в этот момент на дороге оказывается девушка.

«Я закончила свою последнюю смену на работе перед отпуском, и просто ехала. Как вдруг краем глаза заметила, как ко мне приближается огромный объект», - приводит слова Бетани Daily Mail.

Несмотря на охвативший девушку ужас, она не растерялась, вывернула руль влево и избежала столкновения. Бетани работает косметологом. Инцидент произошел около 20:20 в четверг. По словам девушки, она не успела испугаться, так как все произошло за несколько секунд. Но она даже думать боится, что могло произойти, если бы она ехала с более медленной скоростью или ударила по тормозам.