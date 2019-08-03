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СМИ: Дженнифер Энистон согласилась сняться в «Брате-3» Барецкого за миллион долларов

Вера Чернышева
04:30 03.08.2019
Звезде Голливуда предложили сыграть жену священника-каннибала.
СМИ: Дженнифер Энистон согласилась сняться в «Брате-3» Барецкого за миллион долларов
© Фото: Armando Gallo globallookpress

Голливудская актриса Дженнифер Энистон дала согласие на участие в съемках продолжения серии фильмов «Брат». Об этом заявил шоумен и режиссер картины Стас Барецкий.

По его словам, звезда запросила гонорар в один миллион долларов за съемочный день. В «Брате-3» Энистон предложили сыграть жену священника-каннибала, который, уточнил Барецкий, «делает добро для хороших людей, но ест плохих». По сценарию этот герой будет охотиться за киллером в исполнении Никиты Джигурды.

«Мы переписывались с агентом Энистон: отправили Дженнифер видео первых двух частей фильма «Брат», рассказали, что это самый любимый фильм из 90-х в нашей стране. Актрисе понравились и роль, и фильм. Она призналась, что любит Россию. Сейчас у нас вопрос в деньгах», – пояснил Барецкий teleprogramma.pro.

Он отметил, что сумма, которую запросила актриса, составляет весь бюджет фильма, но от планов об ее участии в картине он не откажется. По словам Барецкого, поиск инвесторов продолжается.

В марте эпатажный шоумен объявил о намерении снять продолжение серии боевиков «Брат». Барецкий утверждает, что в съемках примут участие голливудский актер Микки Рурк, певица Юлия Коган, продюсер Бари Алибасов, телезвезда Диана Шурыгина и сын известного стилиста Зверева Сергей. Костюмы, заявил режиссер, придумает дизайнер Гоша Рубчинский.

Идею снимать «Брата-3» ранее раскритиковали многие деятели культуры. Так, режиссер и сценарист Сергей Бодров-старший призвал Барецкого отказаться от съемок, а певица Ирина Салыткова назвала идею «ужасной». Глава Минкульта России Владимир Мединский высказал мнение, что планы создания фильма нужно полностью игнорировать.

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